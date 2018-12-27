Дорогу в рязанской глубинке отремонтируют по решению суда

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-27T09:43:32+03:00

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Минувшим летом Прокуратура Милославского района, после обращения местной Госавтоинспекции, проверила состояние дороги «Чернава-Богородицкое-Павловка-станция Топилы», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что полотно не обеспечивает безопасного движения – здесь столько просадок и выбоин, что дороге необходим капитальный ремонт. В итоге 4 июля прокуратура направила в рязанское министерство транспорта и автомобильных дорог представление с требованием привести проезжую часть в порядок.

Однако исполнительная власть на это указание не отреагировала. При том, что по опасной дороге проходит школьный маршрут. В итоге прокуратура обратилась суд.

21 декабря Милославский районный суд иск удовлетворил: признал бездействие минтранса незаконным и обязал ведомство отремонтировать дорогу.