В спальном районе Рязани прорвало тепломагистраль

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-26T18:36:50+03:00

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26 декабря над прудами в Дашково-Песочне везде поднимался пар. В водоемы лилась горячая вода из прорыва тепломагистрали, проходящей мимо. Авария произошла напротив стоматологической поликлиники №4 на улице Тимакова.

В репортаже с места происшествия журналисты телерадиокомпании «Ока» отметили, что больше всего радуются потеплению утки, уже не первый год зимующие на прудах, где их подкармливают местные жители.

В сумерках в Дашково-Песочне начались ремонтные работы. Ранее 26 декабря и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов сказал, что коммунальные службы готовы к работе в усиленном режиме. Его слова оказались пророческими.