Рязанцы показали себя бережливыми в соцсфере, медицине и образовании

СЕГОДНЯ 19:22 2018-12-26T19:22:06+03:00

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26 декабря в отеле «Старый город» прошло совещание, на котором подводили итоги «Года бережливого производства» в Рязанской области. В течение 2018 года в эту работу включилось более 75 организаций региона – в основном в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ и государственном секторе, хотя есть и те, кто реализует проекты, направленные на сбережение, в промышленности. По словам Оксаны Любимовой, директора автономной некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области», успешно реализовано уже более 100 проектов.

Выступая перед собравшимися, рязанский губернатор Николай Любимов назвал самой успешной инициативу «Бережливая поликлиника». За эту работу наша область отмечена благодарностью министерства здравоохранения России, а городская детская поликлиника №7 (на улице Новоселов в Дашково-Песочне) названа одной из лучших в стране. Лидеры по внедрению бережливых технологий в сфере образования – строительный колледж, детские сады №10 в Рыбном и №30 в Рязани.