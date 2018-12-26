2018-12-26T17:21:59+03:00
Происшествия

Рязанская прокуратура проверит законность нахождения в РФ родителей погибшего при пожаре ребенка

Дело находится на личном контроле касимовского прокурора
Константин МОГИЛИН
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Прокуратура проверит законность пребывания в России родителей ребенка, погибшего при пожаре в деревне Кауровка Касимовского района Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, граждане Республики Таджикистан оставили двухлетнего малыша в самодельной бытовке из теса, где и произошло возгорание. Касимовский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Кроме того, расследование причин трагедии взял на личный контроль межрайонный прокуратур.

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