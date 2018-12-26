Двое насильников из Рязанской области предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-26T16:46:51+03:00

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Рязанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Спасского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом сообщает сайт ведомства.

Проходя летним вечером мимо дома односельчанки, подвыпившие приятели поспорили, кто первый возьмет хозяйку силой, и заключили пари на 5 тысяч рублей. И изнасиловали… оба. Их задержали по «горячим следам». Мы писали об этом вопиющем случае.

Теперь следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Прокурор района обвинительное заключение утвердил.