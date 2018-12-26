2018-12-26T16:46:45+03:00
Происшествия

Самый буйный осужденный рязанской ИК-3 теперь разнес камеру штрафного изолятора

Один раз срок он себе уже увеличил. На этот раз отделался штрафом
Мария БЛИНОВА
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В ИК-3 УФСИН России по Рязанской области снова взбунтовался осужденный Ж., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, бывший полицейский приговорен к 8 годам за изнасилование и разбой. В родной Адыгее с сотрудниками ФСИН у него были конфликты, и мужчину решили перевести в скопинскую колонию строгого режима.

Здесь сидеть спокойно он тоже не смог: в январе ударил конвоира за отказ… сбегать за сигаретами. В итоге суд добавил к сроку Ж. 6 лет.

Терпения хватило до лета: днем 10 июля 2018 года мужчина разнес камеру ЕПКТ штрафного изолятора. К слову, такие помещения есть не в каждой колонии – это камеры с самыми строгими условиями содержания и попадают сюда лишь те, кто уже капитально обжил ШИЗО.

Вот такую камеру адыгеец и разнес: поджог одну половую доску и оторвал еще три, разбил унитаз и раковину, выбил окно, оторвал батарею. В итоге залило помещения двух этажей.

Теперь ему придется возмещать причиненный ущерб – суд обязал выплатить колонии 17 247 рублей.

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