Рязанским медучреждениям передали 15 «скорых» и 8 мобильных ФАПов

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-26T16:38:29+03:00

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26 декабря губернатор Николай Любимов вручил медучреждениям Рязанской области ключи от 15 «скорых» и 8 передвижных медицинских комплексов (или ФАПов). Техника закуплена на средства федерального бюджета.

Как сообщает региональный минздрав, шесть новых «Газелей» останутся в Рязани – на городской станции скорой помощи, а девять спецавтомобилей УАЗ будут отныне работать в девяти районах: Клепиковском, Пронском, Ряжском, Александро-Невском, Сараевском, Сасовском, Скопинском, Старожиловском и Спасском районах.

Что касается мобильных ФАПов, то их для обслуживания малых (до 100 человек) населенных пунктов - также по одному - направили в Клепиковский, Рязанский, Касимовский, Спасский, Сараевский, Шиловский, Сасовский и Рыбновский районы.