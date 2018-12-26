В Рязани жена убила мужа и попыталась свалить вину на других

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-26T15:47:40+03:00

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Утром в среду, 26 декабря, на улице Бронной в Рязани (поселок Приокский) в одной из квартир было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого (а точнее подозреваемую) установили практически сразу. Установлено, что во время распития спиртного между мужем и женой произошла ссора. 34-летняя женщина нанесла супругу в грудь удар ножом. Рана оказалась смертельной. После убийства женщина попыталась скрыть следы преступления. Прибывшим на вызов сотрудникам полиции, она заявила, что удар ножом мужу нанесли какие-то неизвестные ей лица.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании для подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.