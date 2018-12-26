Рязанец обвинил заведующую детским садиком в коррупции

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-26T17:12:42+03:00

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В Рязани разгорелся скандал вокруг детского сада №88. Видеоператор, который должен был снимать детский утренник, обвинил заведующую образовательного учреждения в коррупции, когда та сообщила, что 20 процентов от стоимости услуги отправляется детскому садику.

«Вы арендуете у нас помещение. На всей территории города существуют такие правила» - произносит она фразу на видеозаписи. Ролик с разговором выложен на сайте YouTube.

По мнению мужчины, такая форма взаимоотношений руководства учреждения с фотографами и видеоператорами – проявление коррупции. Мужчина вызвал в детский сад полицию. В пресс-службе УВМД России подтвердили, что на место выезжали полицейские.

- Собран первоначальный материал. Проводится проверка, - констатировали в ведомстве.

По поручению губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова, проводится проверка информации, размещенной в социальной сети «вКонтакте», и по линии администрации. На время проверки заведующая детским садом N88 отстранена от исполнения обязанностей.