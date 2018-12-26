2018-12-26T15:38:03+03:00
Происшествия

Райсуд в Рязанской области приговорил ревнивого убийцу к 17 годам строгого режима

Подсудимый убил соперника и жестко избил еще двух других жителей Сасовского района
Павел АВЕРИН
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Житель Сасовского района осужден за совершение трех преступлений против жизни и здоровья человека. Об этом сообщает сайт райсуда.

Подсудимый А. вместе со своей сожительницей и еще одним сасовцем, назовем его Н, распивали спиртное. Между собутыльниками возник конфликт, завершившийся жестоким избиением Н. Потерпевший получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда, причиненного здоровью человека. Сожительница через два месяца время ушла к другому. Ревнивец решил устранить соперника С., нашел его в доме друга, который вступился за С. Подсудимый вновь пустил в ход кулаки, избил заступника, а затем убил С.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111; п. «з» ч.2 ст.112, ч.1 ст.105 УК РФ, доказана. Суд учел все обстоятельства по совокупности преступлений, а также по совокупности приговоров с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, и приговорил жестокого ревнивца к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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