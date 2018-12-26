2018-12-26T15:10:46+03:00
Недвижимость

В праздники коммунальщики Рязани будут работать круглосуточно

В первую очередь техника пройдет по магистралям с интенсивным движением
Константин МОГИЛИН
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26 декабря и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил коммунальным службам города перейти в праздничные дни на круглосуточный режим работы.

Уборка в эти дни будет проводиться в усиленном режиме. В первую очередь техника пройдет по магистралям с интенсивным движением, путепроводам и транспортным развязкам, затем по дорогам второстепенного значения.

- В этом году подготовлено порядка 150 праздничных новогодних мероприятий, которые проходят во всех районах города. Необходимо обеспечить их качественное и безопасное проведение, - говорится в сообщении пресс-службы.

По вопросам уборки улиц горожане могут обращаться в диспетчерскую службу дирекции благоустройства по телефону: 8 (4912) 70-12-93, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (800) 222-49-12.

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