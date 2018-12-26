Забронировать ячейку на Почте России рязанцы могут, не выходя из дома

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-26T14:31:44+03:00

Равно как и выбрать ее предварительно на сайте

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Электронное бронирование абонентских ячеек – один из проектов Почты России, позволивший сделать процесс бронирования проще и быстрее. На сайте abox.pochta.ru можно ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу, выбрать удобные почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, узнать, есть ли в них свободные ячейки, и оформить бронь.

В личном кабинете физические лица могут сразу оплатить услугу, а юридические – распечатать бланк и провести оплату через банк. На почте останется только подписать заявление и получить ключ от ячейки. Раньше, чтобы выбрать и забронировать абонентскую ячейку, нужно было прийти в отделение связи, узнать, есть ли свободные ячейки, написать заявление и ждать заключения договора

– Проект позволит отслеживать востребованность услуги, оперативно корректировать распределение свободных абонентских ячеек между отделениями, – отмечают в Почте России.

Ячейки можно использовать для получения писем, открыток, извещений бандеролей, газет и журналов – вне очереди. Они особенно удобны для корпоративных клиентов, сотрудники которых могут забирать всю корреспонденцию (и с юридического, и с фактического адресов) в любое удобное время в часы работы почтового отделения.

Услуга доступна в 46 отделениях Рязанской области, ею уже пользуются более 500

жителей региона. Кстати, инвалиды, пенсионеры и ветераны ВОВ могут оформить ее по цене вдвое меньше ниже стандартного тарифа.

На правах рекламы.