2018-12-26T14:55:40+03:00
Происшествия

В рязанском микрорайоне Приокский загорелась трехкомнатная квартира

Пожаром повреждена ванная комната
Константин МОГИЛИН
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25 декабря в 21 час 5 минут поступило сообщение о пожаре на улице Молодцова в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в многоквартирном панельном доме. На место происшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава государственной противопожарной службы.

Оказалось, что горит трехкомнатная квартира. Умелые действия пожарных позволили предотвратить распространение огня и потушить пожар. Огнем повреждена лишь ванная комната. Пострадавших нет.

Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

Всего на пожары 25 декабря региональные спасатели выезжали четыре раза - по одному выезду в Рязани и Скопинском районе, еще два возгорания тушили в Касимовском районе.

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