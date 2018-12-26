В рязанском микрорайоне Приокский загорелась трехкомнатная квартира

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-26T14:55:40+03:00

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25 декабря в 21 час 5 минут поступило сообщение о пожаре на улице Молодцова в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в многоквартирном панельном доме. На место происшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава государственной противопожарной службы.

Оказалось, что горит трехкомнатная квартира. Умелые действия пожарных позволили предотвратить распространение огня и потушить пожар. Огнем повреждена лишь ванная комната. Пострадавших нет.

Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

Всего на пожары 25 декабря региональные спасатели выезжали четыре раза - по одному выезду в Рязани и Скопинском районе, еще два возгорания тушили в Касимовском районе.