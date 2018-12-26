Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
За этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 млрд рублей
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Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 11 месяцев 2018 года – согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».
Всего банком за этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 млрд рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.
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