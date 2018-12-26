2018-12-26T13:49:05+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года

За этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 11 месяцев 2018 года – согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».

Всего банком за этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Забронировать ячейку на Почте России рязанцы могут, не выходя из дома
Рязанских предпринимателей оштрафовали за убогие вывески
Рязанец использовал 8-летнего ребенка, чтобы обкрадывать пенсионерок
Ассоциация кулинаров подарила рязанкой детворе «Елку с ложкой»
Рязанца изнасиловавшего 55-летнюю женщину в заброшенном кафе Ряжска задержали
В Рязани у поста ДПС пенсионерка на Renault врезалась в «Газель»
В аварии на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека
Застройщику разрешили уплотнение в самом центре Рязани
По факту гибели двухлетнего малыша на пожаре в Рязанской области возбуждено уголовное дело
В Рязанской области повышают плату за муниципальные детсады
Рязанцев приглашают на концерт Александра Серова
Полномочия властям рязанских муниципалитетов дали, а деньги на их реализацию – нет
В Рязанской области осудили мужчину, ударившего полицейского ванной
В Рязани пропала девочка-подросток
Рязанский артист Леонид Митник вышел на пенсию
Рязанка познакомилась в кафе с тремя иностранцами: встреча обернулась уголовным делом
Вместо миллиардной компенсации за загрязнение реки рязанский комбинат заплатит копеечный штраф
Директор молкомбината стал главой Старожиловского района Рязанской области