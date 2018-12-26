2018-12-26T13:26:37+03:00
Происшествия

Рязанец использовал 8-летнего ребенка, чтобы обкрадывать пенсионерок

Известно о двух жертвах вора-рецидивиста
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани задержан мужчина, который использовал 8-летнюю девочку, чтобы обкрадывать пенсионерок. Он просил сердобольных старушек «пустить ребенка в туалет», проникал в квартиру сам и уносил оттуда деньги.

Одной из жертв стала 80-летняя рязанка. Женщина сообщила в полицию, что у нее пропала часть пенсии – почти 13 тысяч рублей, лежавшие на видном месте. Изучив записи камер наружного видеонаблюдения и опросив очевидцев, оперативники получили описание внешности преступника, узнали о его передвижениях, а эксперт-криминалист обнаружил на месте преступления его биологические следы.

Под подозрение попал 32-летний горожанин, которого уже неоднократно судили за кражи и мошенничества. Прежде он шел на дело в образе газовщика.

Злодея задержали на съемной квартире. Как оказалось, с собой он водил дочь своей сожительницы. Малышка и не подозревала, в чем ее заставляют участвовать.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аналогичный эпизод случился на улице Тимуровцев, где у другой 80-летней рязанки «заботливый папаша» похитил 24 тысячи рублей.

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