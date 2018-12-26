Рязанских предпринимателей оштрафовали за убогие вывески

СЕГОДНЯ 14:09 2018-12-26T14:09:19+03:00

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С начала 2018 года 35 нарушителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание вывесок и рекламных конструкций в Рязани. Общая сумма штрафов, выписанных предпринимателям специалистами горадминистрации, составила 78 500 рублей.

В администрации областного центра со ссылкой на правила благоустройства напомнили, что подобные нарушения караются штрафом: от 500 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 30 тысяч для должностных лиц и от 10 до 200 тысяч рублей для организаций.