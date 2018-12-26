Ассоциация кулинаров подарила рязанкой детворе «Елку с ложкой»

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-26T12:39:01+03:00

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25 декабря Рязанская ассоциация кулинаров организовала для детей из малообеспеченных семей и сирот традиционную акцию «Елка с ложкой». Юных гостей в возрасте от 5 до 12 лет пригласили в Театр кукол.

- Сказочный вечер в гостях у Деда Мороза и его помощников прошел с веселыми играми у новогодней елки, кулинарными и театральными мастер-классами, спектаклем «Волшебный лес Морозко» и чаепитием с угощениями и гостинцами от кафе и ресторанов города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Одна из задач подобных акций, по словам организаторов, заключается в общении с воспитанниками домов-интернатов: ребята могут заинтересоваться и полюбить гастрономическое ремесло, а в будущем устроиться на работу в предприятия общественного питания.