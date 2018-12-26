Рязанца изнасиловавшего 55-летнюю женщину в заброшенном кафе Ряжска задержали

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-26T12:18:30+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о жестоком изнасиловании 55-летней женщины в заброшенном кафе «Бегемот» в Ряжске. Ночью 24 декабря мужчина напал на свою жертву возле ее дома, а затем затащил в заброшенное помещение…

Сразу подозреваемого задержать не удалось.

Однако оперативникам и следователям потребовалось немного времени, чтобы выйти на след злоумышленника. Уже в среду, 26 декабря, пресс-служба регионального Следственного комитета сообщила о том, что подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый житель Ряжска 1995 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.