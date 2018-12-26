В Рязани у поста ДПС пенсионерка на Renault врезалась в «Газель»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-26T12:00:59+03:00

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Во вторник, 25 декабря, в 9.25 неподалеку от Солотчинского поста ДПС произошла автоавария. 65-летняя женщина, двигаясь за рулем автомобиля Renault Sandero со стороны Солотчи в Рязань, врезалась в едущую впереди «Газель». Вторым автомобилем управлял 56-летний рязанец.

В происшествии травмы получила 27-летняя пассажирка Renault, она обращалась за медицинской помощью. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.