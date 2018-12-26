В аварии на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-26T11:28:01+03:00

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Во вторник, 25 декабря, на Ряжском шоссе в Рязани произошло ДТП, в котором пострадали два человека. 59-летний житель Ростовской области, управляя автомобилей «Газель-Соболь», двигаясь в сторону поселка Строитель, столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-2115. Второй машиной управлял 20-летний житель рязанского региона.

Сайт телеканала ТКР сообщает, что в результате происшествия водитель ВАЗ-2115 и его 17-летняя пассажирка доставлялись в больницу.

Обстоятельства автоаварии уточняются.