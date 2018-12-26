Застройщику разрешили уплотнение в самом центре Рязани

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-26T11:26:46+03:00

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26 декабря в газете «Рязанские ведомости» официально опубликовано постановление администрации, разрешающее увеличить максимальную плотность застройки двух участков в центре города.

С соответствующим заявлением к властям обратился застройщик ООО «Адамант». Публичные слушания по этому вопросу прошли в конце ноября.

Один из участков площадью более 3 тысяч кв. метров расположен на улице Радищева – напротив Городского или, как его называют рязанцы, Наташкиного парка. Здесь плотность застройки, согласно документу, разрешено увеличить с 8500 кв. м/га до 14000 кв. м/га.

Второй кусок земли находится по соседству с первым, но выходит на улицу Горького. Площадь – почти 3,5 тысячи кв. метров, плотность же застройки в этом месте разрешено поднять и вовсе с 8,5 тысяч кв. м/га до 19 тысяч кв. м/га.