2018-12-26T11:05:08+03:00
Происшествия

По факту гибели двухлетнего малыша на пожаре в Рязанской области возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря
Роман ДОРОФЕЕВ
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В деревне Кауровка Касимовского района Рязанской области в ночь на 26 декабря произошел пожар. Загорелась самодельная бытовка из теса. В это время в строении без родителей (граждан Таджикистана) находился двухлетний ребенок. Во время пожара он погиб.

Касимовский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства гибели малыша.

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