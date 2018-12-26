По факту гибели двухлетнего малыша на пожаре в Рязанской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-26T11:05:08+03:00

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В деревне Кауровка Касимовского района Рязанской области в ночь на 26 декабря произошел пожар. Загорелась самодельная бытовка из теса. В это время в строении без родителей (граждан Таджикистана) находился двухлетний ребенок. Во время пожара он погиб.

Касимовский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства гибели малыша.