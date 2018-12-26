В Рязанской области повышают плату за муниципальные детсады

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-26T10:10:14+03:00

Рост по области от 50 до 74 рублей

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26 декабря в газете Рязанские ведомости официально опубликован документ, который устанавливает новые максимальные размеры родительской платы за посещение детьми муниципальных детских садов. Документ вступит в силу с нового года.

По области суммы месячной платы различные, рост по сравнению с нынешним показателем – от 50 до 74 рублей.

Среди районов дешевле всего пребывание в детсадах обойдется в Михайловском – 1246 рублей. Дороже всего услуга в Рязанском районе – 1921 рублей. В Рязани максимальная плата составит 2007 рублей.