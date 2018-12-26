2018-12-26T09:44:25+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на концерт Александра Серова

Артист выступит в нашем городе на Рождество
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 января в Рязанской филармонии выступит Народный артист Российской Федерации Александр Серов.

– Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством. Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах. Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на Александра Серова — это настоящий подарок для многих зрителей, – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области повышают плату за муниципальные детсады
Полномочия властям рязанских муниципалитетов дали, а деньги на их реализацию – нет
В Рязанской области осудили мужчину, ударившего полицейского ванной
В Рязани пропала девочка-подросток
Рязанский артист Леонид Митник вышел на пенсию
Рязанка познакомилась в кафе с тремя иностранцами: встреча обернулась уголовным делом
Вместо миллиардной компенсации за загрязнение реки рязанский комбинат заплатит копеечный штраф
Директор молкомбината стал главой Старожиловского района Рязанской области
Комиссия одобрила проект кафе с подземной парковкой в центре Рязани
Грабитель напал на рязанца в кафе, побил его и отобрал телефон
Рязанская фигуристка Александра Трусова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Рязанцы пойдут под суд за хищение дитоплива из трубопровода
В детской поликлинике Рязани сделали новую яркую систему навигации
Через два рязанских райцентра пустили прямой поезд между Минском и Казанью
Рязанские священнослужители выступили в ИК №5
ДТП с автовозом парализовало движение в Рязани на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова
В среду приставы будут работать на рязанском автовокзале и в ТРЦ
Эксперт: Рязанская область существенно просела в инвестиционной привлекательности
Момент наезда на пешехода в Рязани попал на камеру видеонаблюдения
В Рязани ищут наследника доли в квартире на улице Советской Армии
Полицейские изъяли у жителей рязанкой глубинки более 1 килограмма марихуаны
Футболист из Рязани поменял бутсы на «Дом 2»
Рязанка в качестве орудия расправы над своим товарищем использовала напильник
В рязанском поселке сын до смерти избил мать за то, что та запрещала ему пить
На улице рязанского села ВАЗ-2107 сбил мужчину
Люди верят в гороскопы и в рязанском питомнике раскупили всех микро-пигов
В праздники будут работать только пять пунктов КВЦ Рязани (адреса)
Штрафы за неоплаченную парковку в Рязани пустят на уборку улиц