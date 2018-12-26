Рязанцев приглашают на концерт Александра Серова

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-26T09:44:25+03:00

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7 января в Рязанской филармонии выступит Народный артист Российской Федерации Александр Серов.

– Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством. Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах. Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на Александра Серова — это настоящий подарок для многих зрителей, – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.

На правах рекламы.