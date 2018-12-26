2018-12-26T09:17:31+03:00
Политика

Полномочия властям рязанских муниципалитетов дали, а деньги на их реализацию – нет

Областные власти тем временем призывают чиновников на местах изыскивать внутренние резервы
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Фото: Пресс-служба Рязанской городской Думы.Фото: Пресс-служба Рязанской городской Думы.
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В Шилове прошел XI съезд Совета муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы. Обсудить текущие вопросы съехались представители регионального правительства, главы районов, городов и сельских поселений.

На собрании, помимо ряда других вопросов, главы подняли и тему нехватки средств: полномочия по решению проблем органам местного самоуправления даны, а ресурсами на их исполнение муниципалитеты не обеспечены.

В ответ главам пообещали, что денег скоро прибавиться: в 2019 году в нашу область на реализацию нацпроектов из федерального бюджета поступит на 40% больше средств, чем в 2018-м.

– Решением Совета органам местного самоуправления поручено при формировании местных бюджетов активизировать работу по мобилизации дополнительных доходов, – добавляют в релизе.

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