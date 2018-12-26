2018-12-26T09:04:14+03:00
Происшествия

В Рязанской области осудили мужчину, ударившего полицейского ванной

Так он отреагировал на «приглашение» в отделение
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В городе Спас-Клепики местного жителя осудили за нападение на представителя власти. Его действия расценили как применение насилия, не опасного для здоровья.

Инцидент произошел 8 июля, когда в полицию сообщили о хулиганских выходках 27-летнего парня. Сотрудники МВД, прибывшие на место, «пригласили» дебошира в отделение, однако тот стал сопротивляться и даже ударил одного из напарников железной ванной по голове.

Как пишет пресс-служба областной прокуратуры, мужчину приговорили к 2 годам колонии-поселения.

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