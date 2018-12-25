В Рязани пропала девочка-подросток
О местонахождении 13-летней Светланы Хохлачевой ничего не известно с 23 декабря
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Во вторник вечером, 25 декабря, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о пропаже в Рязани 13-летней Светланы Владимировны Хохлачевой. Последний раз девочку видели в воскресенье, 23 декабря. Уже два дня о ее местонахождении нет никаких новостей.
Приметы: рост 162 сантиметра, полное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Во что была одета - неизвестно.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Светлане просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Отметим, что этого ребенка уже разыскивали в декабре 2018 года.
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