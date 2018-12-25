Рязанский артист Леонид Митник вышел на пенсию

СЕГОДНЯ 19:07 2018-12-25T19:08:01+03:00

До последнего времени он был ведущим актером театра драмы

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Заслуженный артист России Леонид Митник получил поздравления в связи с выходом на пенсию. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Творческий путь Митника начался в 1971 году в Рязанском театре драмы, в 1975 году он перешел в ТЮЗ, затем три года работал диктором на областном радио. С 1983-го, когда он вновь вернулся в театр драмы, и до настоящего времени являлся одним из ведущих артистов труппы.

Самой заметной стала для Митника роль Сергея Есенина в одноименном спектакле. В свое время он был своеобразной визитной карточкой театра и восторженно встречался зрителями в разных городах, где гастролировала рязанская труппа.

За вклад в развитие театрального искусства Леонид Митник награжден почетным званием «Заслуженный артист РФ» (1994), памятным знаком «Благодарность от земли Рязанской» (2012).