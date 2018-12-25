Рязанка познакомилась в кафе с тремя иностранцами: встреча обернулась уголовным делом

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-25T18:32:18+03:00

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Следственный комитет России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух иностранцев, проживающих в Рязани. Мужчины 1983 и 1994 годов рождения обвиняются по статьям «Грабеж», «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Установлено, что в ночь на 10 июня 2018 года женщина познакомилась в одном из рязанских кафе с тремя мужчинами. На улице кавалеры предложили даме поехать в гостиницу для более тесного общения, но получили отказ. Под действием алкоголя трое парней оттащили женщину в ближайшую лесопосадку, где изнасиловали ее, а также совершили иные действия сексуального характера. Кроме того, у своей жертвы «рыцари» отобрали 10 000 рублей.

Благодаря грамотной работе следователей и оперативников двое из троих подозреваемых были задержаны и заключены под стражу. Третий подозреваемый объявлен в розыск.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.