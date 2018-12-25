2018-12-25T17:31:04+03:00
Общество

Комиссия одобрила проект кафе с подземной парковкой в центре Рязани

Строить планируют на Праволыбедской
Анастасия КУДРЯШОВА
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Проект нового офисного здания с кафе и парковкой.Проект нового офисного здания с кафе и парковкой.
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Комиссия по результатам публичных слушаний одобрила проект застройки на улице Праволыбедской в районе дома № 36, где пока доживает век старый деревянный дом в аварийном состоянии. Соответствующее заключение опубликовано 25 декабря в газете «Рязанские ведомости».

Публичные слушания по вопросу строительства офисного комплекса с подземной стоянкой в центре Рязани прошли 19 декабря. Напомним, компания ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить напротив Регпалаты комплекс зданий высотой от одного до трех этажей. На 20 сотках намерены разместить торговые точки, офисы, кафе, двухэтажную подземную стоянку.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия заключила, что планируемая постройка соответствует требованиям Проекта зон охраны памятников истории и культуры Рязани. Управление градостроительства и архитектуры Рязани сделало вывод, что проект соответствует Генплану города. Комиссия рекомендовала главе администрации утвердить проект.

Между тем, 18 декабря комиссию по слушаниям не устроил проект двухэтажек около Рязанского цирка. Инспекция по охране ОКН Рязанской области посчитала, что потенциальный застройщик не выполняет требования по сохранению здания бывшего ремесленного училища конца XIX века, которым владеет. А двухэтажные дома, по мнению комиссии, «диссонируют исторической черте города» из-за остекления, пропорций и оформления дверных и оконных проемов, других деталей экстерьера и «нехарактерной» колористики.

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