Грабитель напал на рязанца в кафе, побил его и отобрал телефон

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-25T17:03:51+03:00

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Полицейские задержали молодого человека, избившего и ограбившего рязанца в одном из кафе. В дежурную часть обратился 48-летний мужчина, рассказавший, что накануне вечером неизвестный парень несколько раз ударил его, а затем похитил смартфон.

- Оперативники, выехав на место преступления, выяснили, что человек похожий на нападавшего, нередко появляется в этом заведении. Полицейские установили его личность, разыскали и задержали, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оказалось, что к преступлению причастен 25-летний житель Рязанского района. У него изъяли похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».