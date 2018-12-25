2018-12-25T16:58:57+03:00
Спорт

Рязанская фигуристка Александра Трусова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

На телешоу известного ведущего Александра пришла с Анной Щербаковой и Аленой Косторной
Роман ДОРОФЕЕВ
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Кадр из телешоу.Кадр из телешоу.
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24 декабря рязанская фигуристка Александра Трусова стала гостем программы «Вечерний Ургант» в эфире «Первого канала».

На программу позвали всех девочек, ставших в минувшие выходные призерами чемпионата России по фигурному катанию. Юниорки опередили на взрослом чемпионате прославленных конкуренток (Загитову и Медведеву) и по праву заняли весь пьедестал почета. Анна Щербакова стала чемпионкой России, Александра Трусова – серебряным призером, Алена Косторная – бронзовым.

Рязанка Александра Трусова пришла на шоу с той-терьером Тиной, чем привлекла к себе дополнительное внимание. Оказалось, что питомец сопровождает девочку почти на всех соревнованиях, поэтому на программу «его просто нельзя было не взять».

Напомним, что Александра первой в мире прыгнула четверной лутц, Иван Ургант напомнил об этом телезрителям.

Беседа с чемпионками прошла в непринужденной манере и доставила всем много положительных эмоций.

Вечерний Ургант. Медалистки чемпионата России по фигурному катанию..

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