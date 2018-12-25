Рязанцы пойдут под суд за хищение дитоплива из трубопровода

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-25T16:29:17+03:00

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В Клепиковский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух рязанцев, подозреваемых в хищении дизельного топлива из трубопровода в Клепиковском районе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в ноябре 2017 года мужчины нелегально врезались в магистраль, после чего регулярно сливали оттуда топливо для продажи. Ущерб от их действий составил 79 тысяч рублей.

Это уже далеко не превый случай нелегальной врезки в трубопроводы Рязанской области. Так с октября 2016 по март 2017 года неизвестный похитил из магистрали в том же Клепиковском районе топлива на 11 миллионов рублей.