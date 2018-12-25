Через два рязанских райцентра пустили прямой поезд между Минском и Казанью

СЕГОДНЯ 15:50 2018-12-25T18:28:51+03:00

Он останавливается на вокзалах Скопина и Ряжска

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Через Скопин и Ряжск начали курсировать пассажирские поезда между Минском и Казанью. Об этом сообщается на сайте Белорусской железной дороги, где опубликованы маршруты 327Б и 328Б.

Состав, следующий из столицы Беларуси, проезжает по Рязанской области по четвергам, останавлиаясь в Скопине в 16.56, а в Ряжске – в 17.45. Двигаясь в обратном направлении (из столицы Татарстана), в Ряжске он оказывается по воскресеньям в 7.54, в Скопине – в 9.40.

- Реализация проездных документов осуществляется за 60 суток до отправления поезда, - говорится в релизе.

Кстати, для пассажиров предусмотрены скидки 15-20% при пакупке билетов за 21 день до поездки и ранее, а также скидка 10% при одновременном оформлении билетов туда и обратно.

Первый поезд Минск-Казань отправился в рейс 12 декабря. Его маршрут пролегает также через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань и Ульяновск.