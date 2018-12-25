В детской поликлинике Рязани сделали новую яркую систему навигации

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-25T16:05:16+03:00

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В детской поликлинике №3 Рязани внедряют принцип «бережливого производства» и теперь в главном корпусе пациентами проще найти нужные кабинеты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В холле посетителей встречает яркая напольная навигация – ее раскрасили специально для детей. А на стенде к надписям с номером и названием конкретного кабинета прикрепили и свой цвет. Стрелки тех же цветов расположены на полу – по ним проще найти нужную дверь.

К кабинетам разных специалистов ведут стрелочки соответствующего цвета. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

– Маленькие пациенты и их родители оценили новшество как очень симпатичное, красочное и наглядное, – сообщает Минздрав.

А в филиале поликлиники на улице Энгельса выделили и оформили комнату для кормления грудных детей. В этом же филиале планируют сделать детскую игровую зону.