2018-12-25T16:05:16+03:00
Здоровье

В детской поликлинике Рязани сделали новую яркую систему навигации

Квест «найди нужный кабинет» проходить теперь интереснее
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.
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В детской поликлинике №3 Рязани внедряют принцип «бережливого производства» и теперь в главном корпусе пациентами проще найти нужные кабинеты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В холле посетителей встречает яркая напольная навигация – ее раскрасили специально для детей. А на стенде к надписям с номером и названием конкретного кабинета прикрепили и свой цвет. Стрелки тех же цветов расположены на полу – по ним проще найти нужную дверь.

К кабинетам разных специалистов ведут стрелочки соответствующего цвета. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

К кабинетам разных специалистов ведут стрелочки соответствующего цвета. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

– Маленькие пациенты и их родители оценили новшество как очень симпатичное, красочное и наглядное, – сообщает Минздрав.

А в филиале поликлиники на улице Энгельса выделили и оформили комнату для кормления грудных детей. В этом же филиале планируют сделать детскую игровую зону.

Было - стало. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

Было - стало. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

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