ДТП с автовозом парализовало движение в Рязани на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-25T15:23:32+03:00

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Днем во вторник, 25 декабря, в Рязани на пересечении улиц Есенина и Грибоедова произошло ДТП с участие автовоза. Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте». На указанных улицах сильно затруднено движение.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, что в воскресенье, 23 декабря, ДТП с участием автовоза парализовало движение на трассе М5 «Урал» в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области.