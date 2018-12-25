Момент наезда на пешехода в Рязани попал на камеру видеонаблюдения
Во вторник, 25 декабря, канал «Дороги Рязани» на сайте YouTube опубликовал видео наезда на пешехода, произошедшего в Рязани на Куйбышевском шоссе вечером 23 декабря.
На записи видно, как 33-летняя женщина, не дождавшись разрешающего сигнала светофора, начинается движение по регулируемому пешеходному переходу. В это время к «зебре» подъезжают два автомобиля. Женщина не смотрит на машины, переходит дорогу в полной уверенности в своей безопасности. Автомобиль ВАЗ-2111 на большой скорости сбивает пешехода.
Женщина госпитализирована.
Будьте внимательнее на дорогах.
В Рязани сбили пешехода..
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