Момент наезда на пешехода в Рязани попал на камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-25T13:52:07+03:00

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Во вторник, 25 декабря, канал «Дороги Рязани» на сайте YouTube опубликовал видео наезда на пешехода, произошедшего в Рязани на Куйбышевском шоссе вечером 23 декабря.

На записи видно, как 33-летняя женщина, не дождавшись разрешающего сигнала светофора, начинается движение по регулируемому пешеходному переходу. В это время к «зебре» подъезжают два автомобиля. Женщина не смотрит на машины, переходит дорогу в полной уверенности в своей безопасности. Автомобиль ВАЗ-2111 на большой скорости сбивает пешехода.

Женщина госпитализирована.

Будьте внимательнее на дорогах.