В среду приставы будут работать на рязанском автовокзале и в ТРЦ

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-25T14:34:29+03:00

На каждой из площадок специалисты службы пробудут по два часа

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В среду, 26 декабря, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области стартует всероссийская акция «Узнай о своих долгах». В этот день можно оперативно узнать о задолженности и быстро решить вопрос, связанный с ее погашением, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В областном центре приставы будут работать на двух площадках с максимальным потоком людей:

– на Центральном автовокзале (Московское шоссе, д.31) – с 10:00 до 12:00

– в ТРЦ «Премьер» (Московское шоссе, д.21) – с 17:00 до 19:00.