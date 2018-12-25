В Рязани ищут наследника доли в квартире на улице Советской Армии
Собственник жилья скончался в 2013 году
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Администрация Рязани ищет наследника 1/3 доли права на квартиру №73, расположенной в доме №2, корп.1 по улице Советской Армии. Соответствующее объявление опубликовано 25 декабря в газете «Рязанские ведомости».
Собственником жилья являлся Виктор Васильевич Федотов 28 мая 1953 года рождения, умерший 20 октября 2013 года.
Наследников или тех, кто что либо знает о них, просят обращаться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации по адресу: ул. Пожалостина, д. 27, кабинет № 12 (тел.: 27-49-31).
Обратиться необходимо в течение 30 дней с момента публикации объявления.