Полицейские изъяли у жителей рязанкой глубинки более 1 килограмма марихуаны
В Кепиковском районе полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма марихуаны.
Первый случай произошел в рабочем поселке Тума. В доме неработающего и ранее судимого за аналогичное преступление 45-летнего мужчины обнаружили 540 граммов растительного наркотика.
- По сведениям оперативников, мужчину регулярно видели в странном состоянии, похожем на опьянение. В ходе проверки информация полностью подтвердилась, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Второе изъятие произошло в доме 31-летнего жителя села Красный Холм, чей образ жизни также вызывал подозрения. При обыске в домовладении мужчины полицейские обнаружили марихуану массой 516 граммов.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.