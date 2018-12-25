Полицейские изъяли у жителей рязанкой глубинки более 1 килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-25T13:00:01+03:00

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В Кепиковском районе полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма марихуаны.

Первый случай произошел в рабочем поселке Тума. В доме неработающего и ранее судимого за аналогичное преступление 45-летнего мужчины обнаружили 540 граммов растительного наркотика.

- По сведениям оперативников, мужчину регулярно видели в странном состоянии, похожем на опьянение. В ходе проверки информация полностью подтвердилась, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Второе изъятие произошло в доме 31-летнего жителя села Красный Холм, чей образ жизни также вызывал подозрения. При обыске в домовладении мужчины полицейские обнаружили марихуану массой 516 граммов.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.