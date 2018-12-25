2018-12-25T12:09:13+03:00
Происшествия

Рязанка в качестве орудия расправы над своим товарищем использовала напильник

Труп мужчины обнаружили в частном доме в поселке Мервино
Роман ДОРОФЕЕВ
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На минувшей неделе, 20 декабря, на улице Речная в поселке Мервино в частном доме был обнаружен труп 59-летнего мужчины с колото-резаной раной. Следователи Московского МСО СКР по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре удалось установить и задержать подозреваемую – 51-летнюю женщину.

Выяснилось, что 19 декабря мужчина и женщина совместно распивали спиртное. Как это часто бывает, произошла ссора. Женщина поначалу стала бить мужчину руками, а затем взяла напильник и нанесла им разящий удар в грудь. Рана оказалась смертельной. Мужчина через некоторое время скончался.

Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

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