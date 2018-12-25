В рязанском поселке сын до смерти избил мать за то, что та запрещала ему пить

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-25T11:45:59+03:00

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Во вторник, 25 декабря, пресс-служба Следственного комитета России по Рязанской области сообщила, что Сасовский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 57-летнего жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла еще 12 декабря. Житель поселка Сотницыно Сасовского района, пребывая под действием спиртного, разозлился на родную мать, которая запрещала ему употреблять алкоголь. Мужчина нанес престарелой женщине множественные удара ногами и кулаками, в том числе в область головы. От полученных травм 80-летняя потерпевшая через некоторое время скончалась у себя дома.

Подозреваемого в настоящее время заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.