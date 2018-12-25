2018-12-25T11:41:44+03:00
Происшествия

На улице рязанского села ВАЗ-2107 сбил мужчину

ДТП произошло в Ряжском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 24 декабря, в 8.30 на улице Советской в селе Петрово Ряжского района Рязанской области автомобиль ВАЗ-2107 сбил идущего по краю дороги пешехода. За рулем «Жигулей» автомобиля находился 58-летний автолюбитель, пострадал 48-летний мужчина. Последнего с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не учел сложные метеоусловия. Обстоятельства происшествия уточняются, идет проверка.

Всего за 24 декабря в Рязанской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и три получили травмы. Также зарегистрировано 38 происшествий с причинением материального ущерба. Задержаны четыре нетрезвых водителя.

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