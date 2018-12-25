2018-12-25T11:04:08+03:00
Общество

Люди верят в гороскопы и в рязанском питомнике раскупили всех микро-пигов

Очередь на крохотных хрюшек уже выросла до середины года Свиньи
Антон НИКИФОРОВ
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Крохотные хрюшки идут нарасхват. Фото:страница Оксаны Катюниной VKКрохотные хрюшки идут нарасхват. Фото:страница Оксаны Катюниной VK
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В России сейчас продают два вида маленьких поросят. Взрослые мини-пиги весят 40-60 килограммов, взрослые микро-пиги весят всего 15-20 килограммов. В рязанском питомнике разводят микро-пигов из Франции и Германии. Сейчас там их около двадцати, больше половины - беременные, некоторые должны родить уже весной.

- Сейчас, перед Новым годом у нас на продажу хрюшек нет - всех раскупили, - сообщила РИА-Новости владелец питомника Оксана Катюнина. - Очередь из желающих стоит до следующей осени. Микро-пигов вообще нельзя ничего заставить делать, только играючи и за лакомство. Они вообще очень умные - их можно научить выполнять разные команды всего за несколько часов.

Покупают микро-пигов в основном как домашних животных. Есть спрос и со стороны фотографов и владельцев контактных зоопарков, но им владельцы питомника отказывают. Самый большой спрос на маленьких свинок. Но при этом, как объясняет Оксана Катюнина, не все заводчики могут гарантировать, что купленный домой микро-пиг не вырастет в большую свинью.

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