Штрафы за неоплаченную парковку в Рязани пустят на уборку улиц

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-25T10:24:57+03:00

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Дирекции благоустройства города не хватает средств для «оперативной уборки Рязани зимой». К такому выводу 24 декабря местные депутаты пришли на заседании профильного комитета.

Для привлечения дополнительных денег вносится инициатива о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Что это за изменения, пресс-служба гордумы не уточняет, а лишь обозначает связанную с ними проблему:

- Сейчас ежемесячно выявляется около 10 тысяч административных правонарушений за невнесение платы за пользование парковкой. При этом фактически штрафы не взимаются.

Эти-то штрафы (в сумме около 10 миллионов рублей) и планируется собрать, а затем пустить на уборку города.

Кроме того, и.о. заместителя главы администрации города Рязани Игорь Ковалев на заседании подтвердил, что «Ростелеком» начали привлекать к ответственности за неочищенные парковки. Он же напомнил, что разрабатывается механизм, позволяющий бесплатно оставлять машины при посещении социально важных объектов: один из вариантов – фиксировать номера посетителей (например, в регистратурах поликлиник), передавая данные оператору.