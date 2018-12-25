В праздники будут работать только пять пунктов КВЦ Рязани (адреса)

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-25T10:44:39+03:00

Еще один центр приема платежей оставят в Касимове

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Муниципальное предприятие «КВЦ» объявило график работы пунктов по приему платежей на ближайшие пару недель. В связи с праздниками в Рязани оставят открытыми только пять пунктов, в Касимове из трех офисов будет принимать платежи лишь один.

Во время длинных выходных все они будут работать три дня – 30 декабря, 4 и 5 января.

Адреса в Рязани:

– ул. Станкозаводская, д.27– офис КВЦ (с 8.00 до 16.40)

– ул. Татарская, д.95 – ТД «Полетаевский 2» (с 10.10 до 18.30)

– ул. Советской Армии, д.13А – магазин «Дикси» (с 10.00 до 18.20)

– ул. Новаторов, д.2, корп. 7 – ТД «Московский» (с 9.40 до 18.15)

– ул. Горького, д.11 – центр приема платежей КВЦ (с 10.00 до 18.30).

В Касимове в эти три дня будет работать пункт, расположенный на ул. Советская, д.11 – в ТЦ «Кротберс» (с 9.00 до 14.00).