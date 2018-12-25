2018-12-25T10:25:18+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре жестоко изнасиловали пожилую женщину

Преступник ночью затащил свою жертву в заброшенное кафе
Антон НИКИФОРОВ
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В Ряжске 55-летнюю женщину жестоко изнасиловали в заброшенном кафе «Бегемот». Этот случай произошел ночью 24 декабря. Сначала мужчина напал на жертву возле ее дома, после чего затащил в помещение заброшенного кафе, где и совершил насильственные действия. На месте случившегося полицейские нашли следы крови. Задержать преступника по «горячим следам» не удалось.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управлении СК России по Рязанской области, Скопинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.131 и по п. «б» ч.2 ст.132. Мужчине инкриминируется изнасилование,соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам.

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

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