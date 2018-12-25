В рязанском райцентре жестоко изнасиловали пожилую женщину
В Ряжске 55-летнюю женщину жестоко изнасиловали в заброшенном кафе «Бегемот». Этот случай произошел ночью 24 декабря. Сначала мужчина напал на жертву возле ее дома, после чего затащил в помещение заброшенного кафе, где и совершил насильственные действия. На месте случившегося полицейские нашли следы крови. Задержать преступника по «горячим следам» не удалось.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управлении СК России по Рязанской области, Скопинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.131 и по п. «б» ч.2 ст.132. Мужчине инкриминируется изнасилование,соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам.
Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.