2018-12-25T09:24:56+03:00
Общество

Специалисты «Рязаньгоргаз» напомнили о правилах эксплуатации газовых приборов

Соблюдая их, вы обезопасите себя и себя, и окружающих
Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии новогодних выходных компания «Рязаньгоргаз» напомнила рязанцам, что соблюдение простых правил использования газа в быту обеспечит безопасность в праздничные дни.

Природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим гниющий лук. При появлении запаха необходимо:

– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

– перекрыть краны на приборах и на газовых трубах;

– открыть окна и форточки для проветривания помещения;

– не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

– из незагазованного места вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона по номеру 104 или 112.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе и на улице необходимо действовать следующим образом:

– организовать проветривание помещения;

– сообщить окружающим о мерах предосторожности, постараться предотвратить включение и выключение электроприборов, появление огня и искры;

– удалить людей из загазованной зоны;

– из незагазованного места сообщить о запахе газа в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или с мобильного по номеру 104 или 112;

– дождаться прибытия аварийной бригады.

Если в вашем доме есть газовая колонка или котел, особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах, поскольку именно ее отсутствие становится причиной отравления угарным газом.

Компания «Рязаньгоргаз» напоминает, что проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штрафы за неоплаченную парковку в Рязани пустят на уборку улиц
В рязанском райцентре жестоко изнасиловали пожилую женщину
ХК «Рязань» выиграл на своем льду у тамбовской команды
В рязанской глубинке большегруз вылетел с моста
Роспотребнадзор: Рязань на пороге эпидемии ОРВИ
Рязанский пенсионер заменял чай коноплей и хранил в сарае порох
В Ульяновской области обнаружили мертвым дальнобойщика из Рязани
В рязанской исправительной колонии №6 побывали общественники
На окраине Рязани задержали 26-летнего распространителя наркотиков
В центре Рязани 25 декабря отключат холодную воду, 26 - электричество
В выходные 17 рязанских водителей попались на нетрезвой езде
В праздники рязанские МФЦ поменяют режим работы (график)
Стажер магазина электроники увел у рязанца сотовый телефон
Пьяный пациент сорвал прием в рязанском травмпункте
Утром 24 декабря в столкновении с грузовиком на рязанской трассе погибла женщина-водитель
10-летнего рязанца искали всю ночь, пока тот мирно спал у соседей
Уходящим из больниц в поликлиники рязанским врачам будут доплачивать
В Рязанском районе в столкновении ВАЗ-2107 и Chevrolet Niva погибла 38-летняя женщина
Рязанский концерт электронщиков IC3PEAK прошел без происшествий
В ДТП с фурой на рязанской дороге пострадали три пассажира легковушки