Специалисты «Рязаньгоргаз» напомнили о правилах эксплуатации газовых приборов

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-25T09:24:56+03:00

Соблюдая их, вы обезопасите себя и себя, и окружающих

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В преддверии новогодних выходных компания «Рязаньгоргаз» напомнила рязанцам, что соблюдение простых правил использования газа в быту обеспечит безопасность в праздничные дни.

Природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим гниющий лук. При появлении запаха необходимо:

– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

– перекрыть краны на приборах и на газовых трубах;

– открыть окна и форточки для проветривания помещения;

– не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

– из незагазованного места вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона по номеру 104 или 112.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе и на улице необходимо действовать следующим образом:

– организовать проветривание помещения;

– сообщить окружающим о мерах предосторожности, постараться предотвратить включение и выключение электроприборов, появление огня и искры;

– удалить людей из загазованной зоны;

– из незагазованного места сообщить о запахе газа в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или с мобильного по номеру 104 или 112;

– дождаться прибытия аварийной бригады.

Если в вашем доме есть газовая колонка или котел, особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах, поскольку именно ее отсутствие становится причиной отравления угарным газом.

Компания «Рязаньгоргаз» напоминает, что проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги.

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