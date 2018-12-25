Специалисты «Рязаньгоргаз» напомнили о правилах эксплуатации газовых приборов
В преддверии новогодних выходных компания «Рязаньгоргаз» напомнила рязанцам, что соблюдение простых правил использования газа в быту обеспечит безопасность в праздничные дни.
Природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим гниющий лук. При появлении запаха необходимо:
– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
– перекрыть краны на приборах и на газовых трубах;
– открыть окна и форточки для проветривания помещения;
– не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
– из незагазованного места вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона по номеру 104 или 112.
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе и на улице необходимо действовать следующим образом:
– организовать проветривание помещения;
– сообщить окружающим о мерах предосторожности, постараться предотвратить включение и выключение электроприборов, появление огня и искры;
– удалить людей из загазованной зоны;
– из незагазованного места сообщить о запахе газа в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или с мобильного по номеру 104 или 112;
– дождаться прибытия аварийной бригады.
Если в вашем доме есть газовая колонка или котел, особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах, поскольку именно ее отсутствие становится причиной отравления угарным газом.
Компания «Рязаньгоргаз» напоминает, что проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги.
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