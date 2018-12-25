ХК «Рязань» выиграл на своем льду у тамбовской команды

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-25T09:10:17+03:00

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Домашнюю серию чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» команда из Рязани начала с противостояния с ХК «Тамбов» и одержала победу 3:1.

В большинстве Иван С. Иванов добил в цель шайбу, отраженную голкипером тамбовчан Никитой Ложкиным после броска Андрея Щербова. Дмитрий Воробьев и Артем Прохоров вышли вдвоем на одного защитника — Прохоров не промахнулся. Затем вновь отличился Иван С. Иванов, и вновь в большинстве.

В третьем периоде подопечные Павла Десяткова действовали «по счету». Лишь Ахмед Гимбатов «размочил» счет, но большего «бело-синие» сопернику не позволили . Уверенная победа 3:1 и 26 декабря рязанцы встретятся с ХК «Саров».