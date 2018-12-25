В рязанской глубинке большегруз вылетел с моста

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-25T09:41:51+03:00

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Утром 25 декабря в Скопинском районе Рязанской области случилось ДТП. Как сообщается в группе «Скопин.ИНФО», где опубликована соответствующая фотография, грузовик с прицепом вылетел с моста близ села Чулково.

Официальной информации об аварии пока не поступало. При этом один из очевидцев утверждает, что большегруз на скорости зацепил обочину, и его занесло на встречную полосу (к счастью, во встречном направлении никто в тот момент не ехал).